Gigantyczne kolejki w europejskim mieście. "Trzeba się nastać"

W Rzymie trwają przygotowania do obchodów Roku Jubileuszowego. W związku z tym w mieście trwają prace remontowe, które uprzykrzają życie turystom. Wielu symboli Wiecznego Miasta nie można zobaczyć w całej okazałości. Wszędzie widać bariery, ogrodzenia, rusztowania, zamknięte ulice, tablice z informacjami o zakazie wstępu. Znacznie utrudniony jest dostęp do alei Fori Imperiali, prowadzącej do Koloseum. Zamknięto też dostęp do fontanny di Trevi, gdzie w związku z pracami konserwacyjnymi nie ma wody. Najnowszym elementem jest platforma spacerowa, z której można podziwiać fontannę. Pieniądze można zaś wrzucać do małego basenu ustawionego poniżej. Nie wiadomo, czy uda się zakończyć wszystkie remonty do inauguracji Roku Świętego. Odbędzie się ona 24 grudnia. W przyszłym roku w Rzymie oczekiwanych jest z tej okazji ok. 30 mln pielgrzymów i turystów.