Gigantyczne lotnisko w Stambule prawie gotowe. Będzie dumą kraju

Nawet 200 mln pasażerów rocznie ma obsługiwać nowy port lotniczy, który powstaje w Stambule. Nowy obiekt ma być dumą kraju, bo stanie się jednym z największych na świecie. Otwarcie zaplanowano na na październik tego roku.

Turecki minister transportu Ahmet Arslan poinformował kilka dni temu, że Istanbul New Airport (İstanbul Yeni Havalimanı) ukończony jest już 80 proc. Pod koniec października mają zacząć działać trzy pasy startowe oraz terminal. A ten ma być gigantyczny, bo zajmie 1,3 mln m kw.

Na początku działalności port ma obsługiwać do 90 mln pasażerów rocznie, ale docelowa przepustowość to 200 mln osób. Ma odciążyć miejscowe lotnisko Atatürk, które obsługuje ok. 60 mln pasażerów w ciągu roku. Jak informuje rynek-lotniczy.pl, zamknięcie lotniska Atatürk jest zdaniem władz konieczne, gdyż nie posiada ono odpowiedniej przepustowości, aby uczynić Stambuł ważnym ośrodkiem lotniczym. A miasto odgrywa przecież coraz bardziej istotną rolę dla lotów tranzytowych i przyciąga ruch transferowy z głównych lotnisk w Zatoce Perskiej.