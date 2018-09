Gigantyczne ślady na dnie oceanu. Naukowcy badają tajemnicze znalezisko

Podwodny robot, podczas eksplorowania dna Oceanu Spokojnego, trafił na tajemnicze wgłębienia. Naukowcy przypuszczają, że są one wynikiem działania procesów geologicznych, choć istnieje teoria, że zostawiło je po sobie żywe stworzenie.

Biolodzy wysłali na dno Oceanu Spokojnego robota. Znalazł on na głębokości ponad 4 km, pomiędzy Meksykiem a Hawajami, ok. 3,5 tys. tajemniczych śladów. Mają one 2,5 m długości oraz 13 cm głębokości. Możliwe, że początkowo były one większe i głębsze, jednak zostały częściowo zasypane piaskiem.