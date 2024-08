Gigantyczne zainteresowanie. Wolne miejsca znikają z godziny na godzinę

Długi weekend sierpniowy to świetna okazja na wyjazd. - Już pod koniec lipca mieliśmy dwa razy więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku, teraz jest ich jeszcze więcej, a baza noclegowa jest ograniczona. Szczególnie widać to na Półwyspie Helskim i w Kołobrzegu. Pozostały tam tylko droższe opcje, gdzie na półwyspie za pobyt dwóch osób trzeba zapłacić od 3 do 5 tys. zł. Są to kwoty, za które wybierzemy się na tydzień na zagraniczny wyjazd all inclusive - przyznał w programie "Newsroom WP" Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Oprócz kierunków nadmorskim dużym zainteresowaniem cieszą się też miejscowości nadmorskie - Zakopane, Kudowa-Zdrój i Karpacz. Tutaj ceny są nieco niższe - dodał ekspert.