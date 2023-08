Górska perełka po sezonie. "Jesień jest szczególnie piękna"

Karpacz od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Szczególne oblężenie przeżywa w czasie letnich wakacji, ale po sezonie także jest co tam robić. - Aktualnie przygotowujemy się do największego wydarzenia gospodarczego w tej części Europy - Formu Ekonomicznego. Udział potwierdziły już trzy tys. osób i niewątpliwie jest to potężny zastrzyk dla bazy noclegowej i gastronomicznej. Goście będą na pewno korzystali z tego wszystkiego co Karpacz ma, a jesień jest szczególnie piękna w Karkonoszach - mówiła w programie "Newsroom WP" Kamila Cyganek, zastępca burmistrza Karpacza. - To jest też czas większego spokoju, złapania oddechu i delektowania się pięknem przyrody - dodała.