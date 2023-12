Gorzów już nie Wielkopolski? Mieszkańcy chcą zmiany

Proces ewentualnego skrócenia nazwy polskiego miasta miałby ruszyć w 2024 roku. Pomysłodawcy już teraz złożyli wniosek do urzędu miasta, pod którym podpisała się część mieszkańców. Od maja do sierpnia przyszłego roku mają odbywać się konsultacje społeczne. Następnie sprawa wróci do rady miasta, która powinna ją ostatecznie zakończyć. Zwolennicy zmiany zaznaczają, że proces będzie długi, ale nie kosztowny. Całość ma zamknąć się w kwocie od kilku do kilkunastu tys. zł.