Niedoceniane miasto w Polsce. Każdy o nim słyszał, mało kto coś o nim wie

Siostry piękniały z roku na rok, a o ich względy zaczęło zabiegać wielu młodzieńców. W sąsiedniej wsi mieszkał natomiast stary i bardzo bogaty gospodarz, który chciał mieć młodą i urodziwą żonę. Żadna z sióstr nie chciała jednak za niego wyjść. Odrzucony mężczyzna postanowił więc się zemścić i zaczął rozpowiadać w okolicy plotki, że rzekomo są one okropnymi czarownicami. Niestety, mieszkańcy w to uwierzyli. Karą za domniemane czary i inne przewinienia było spalenie na stosie. 24 czerwca 1565 r. stanął stos, do którego pala przywiązano trzy nieszczęśniczki. Gdy tylko go podpalono, rozległ się okropny krzyk. To zrozpaczona matka wołała o pomstę do nieba. Chcąc ukrócić swe cierpienie, postanowiła popełnić samobójstwo i skoczyła do pobliskiej studni. Odtąd nazywa się ją "Studnią Czarownic". Podobno czasem można w niej dostrzec trzy przepiękne, kobiece twarze…