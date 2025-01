Graciosa. Dziewicza europejska wyspa z bajecznymi plażami

Graciosa, najmniejsza zamieszkana wyspa na Kanarach, to idealna propozycja dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku i odkryć prawdziwie dziewiczy zakątek świata. Na wyspę można dotrzeć promem z północy Lanzarote w zaledwie 25 minut za 20 euro (ok. 85 zł). Na całej wyspie brak jest asfaltowych dróg, są zaledwie dwie wioski. Można się po niej poruszać autem terenowym lub wynająć rower. Otaczające wyspę turkusowe wody to istny raj dla amatorów sportów wodnych - od snorkelingu, przez kajaki, po relaksujące rejsy łodzią.