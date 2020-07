Graz – co warto odwiedzić w tym austriackim mieście?

Graz to drugie co do wielkości miasto w Austrii o słoweńskich korzeniach. Jest chętnie odwiedzane przez turystów, często jako przystanek w drodze do Włoch. Mimo to, do Graz warto wybrać się specjalnie, ponieważ miasto ma wyjątkowy klimat i oferuje wiele atrakcji. Miasto jest doskonałym połączeniem tradycji i historii z nowoczesnością. Jest idealnym celem weekendowych wypadów albo dłuższego pobytu przy okazji zwiedzania Austrii. Co warto zobaczyć w Graz? Jakie są najważniejsze atrakcje miasta?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Graz, Austria (Getty Images)