Groźna choroba przenoszona przez… internet. Turysto, wiesz, co to selfitis?

Termin został po raz pierwszy użyty w 2014 r., ale dopiero niedawno przyjrzeli mu się naukowcy. Wyniki ich badań są zaskakujące – wskazują, że obsesyjne robienie sobie zdjęć (także podczas wakacyjnych wyjazdów) jest oznaką zaburzeń psychicznych. W skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią.

Czy zdawałeś sobie sprawę, że w mijającym roku aż 36 osób zginęło w trakcie robienia selfie? Jak podaje " Guardian ", w większości przypadków byli to "wyczynowi" turyści , którzy chcieli pochwalić się w sieci wyjątkowym kadrem. Niektórzy spadli w przepaść, próbując zrobić zdjęcie na krawędzi klifu, inni – ześlizgnęli się do rzeki i utonęli, kolejni skończyli pod kołami pociągów , jedna osoba została stratowana przez słonia.

Według naukowców z angielskiego Nottingham Trent University oraz indyjskiej Thiagarajar School of Management takie dążenie do zdobycia "najlepszego" selfie bez oglądania się na koszty to dziś coraz częstsza przypadłość. I – jak potwierdza badanie przeprowadzone na grupie 200 osób – sugeruje wykształcenie się nowej choroby: selfitis.