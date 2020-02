Groźny wirus. Być może winny jest przysmak z nietoperza

Naukowcy podejrzewają, że nowy szczep groźnego wirusa, który rozprzestrzenia się z Chin, może przenosić się na ludzi z węży i nietoperzy. W sieci zaczęły pojawiać się filmiki ludzi jedzących te lokalne przysmaki.

Koronawirus zabił już ponad 25 osób i sprawił, że kilkaset jest w ciężkim stanie. Od kilku dni mówi się, że może on pochodzić od zwierząt sprzedawanych na targu, jako żywność. Lisy, krokodyle, szczenięta wilków, gigantyczne salamandry, węże, szczury, pawie. Targ, na którym znaleziono stoiska z żywymi zwierzętami, przeznaczonymi do jedzenia, został zamknięty do odwołania.