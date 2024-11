"Halo Polacy". Amerykanie uwielbiają celebrować. "Cieszymy się z niepodległości"

Najbardziej spektakularnym świętem w Stanach Zjednoczonych jest bez wątpienia Halloween. Ale Amerykanie uwielbiają hucznie celebrować również inne uroczystości, jak np. Dzień Niepodległości, czy chociażby nadejście ich ulubionej pory roku. - Kochają jesień. Kiedy do Starbucksa wchodzi kawa pumpkin spice latte, oznacza to, że nadchodzi jesień, nawet jeśli mamy kalendarzowe lato. No i wtedy się już wszystko zaczyna: dekorowanie sklepów i domów. Wszędzie są dynie i zapach cynamonu – mówi w programie "Halo Polacy" Magda Campion, prowadząca konto na Instagramie Magda in Minnesota. Magda opowiada również o tym, jacy są Amerykanie i dlaczego Minnesotę uważa się za jeden z najmilszych stanów w USA. W innych odcinkach programu mówi też o tym, co różni Polskę i USA oraz o stereotypach na temat Amerykanów. Znajdziesz je w naszym serwisie.