"Halo Polacy". Amerykańskie Mazury. "Kraina dziesięciu tysięcy jezior"

Są takie miejsca na świecie, gdzie życiem rządzi przyroda. Bez wątpienia należy do nich amerykański stan Minnesota. Magdalena Campion, prowadząca konto na Instagramie Magda in Minnesota, opowiada w programie "Halo Polacy", jak wygląda codzienność w miejscu nazywanym krainą dziesięciu tysięcy jezior. - Tu, w Minnesocie, żyjemy nad jeziorem, na jeziorze, przy jeziorze i w jeziorze. Istotnym elementem wyposażenia każdego mieszkańca jest łódka. Przyznam szczerze, że nie znam nikogo, kto by nie miał tutaj chociaż dwóch, trzech łodzi – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Magda opowiada także o kontrowersyjnych tematach związanych z USA, o stereotypach na temat mieszkańców tego kraju czy o tym, jak prowadzi się tam biznes. Znajdziesz je w naszym serwisie.