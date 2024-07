"Halo Polacy". Była konsulem w Japonii. "Najciekawszy zawód świata"

Japonia to marzenie wielu turystów. Coraz częściej Polacy wybierają się tam, aby poznać kulturę, podziwiać japońskie zabytki czy skosztować lokalnych przysmaków. Czasami przybyszom przytrafiają się też dziwne sytuacje. O tym, z czym przychodzą Polacy "w potrzebie" opowiada w programie "Halo, Polacy" była konsul Polski w Japonii, która, jak sama mówi, wykonywała "najciekawszy zawód świata". - Do konsula trafiają zazwyczaj osoby z jakimś problemem, również z zaburzeniami - wspomina Dominika Giordano. - W Japonii więzienia są bardzo ciężkie, a przemyt narkotyków jest bardzo surowo karany. Pewien mężczyzna, który przemycał niedozwolone substancje był jednak tak bardzo uczciwy, że kiedy otrzymał do wypełnienia deklarację celną, na pytanie o niedozwolone substancje odpowiedział, że posiada je. Jak opowiada pani konsul, ku zaskoczeniu japońskiego urzędnika, którzy zwrócili mu dokument do poprawy, myśląc, że to pomyłka, potwierdził swoją odpowiedź. Niestety, pozostał w Japonii na kilka lat, ponieważ ta przygoda skończyła się dla niego więzieniem. Ciekawe, a czasem śmieszne historie, jakie zdarzają się Polakom za granicą, można usłyszeć w innych częściach cyklu "Halo, Polacy" w naszym serwisie.