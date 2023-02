"Halo Polacy". Cała prawda o Chińczykach. "Nie da się tego do niczego porównać"

Dla wielu Chiny to całkiem odmienny świat. Osobliwa kultura, tradycje i zwyczaje. Czy obyczajowość mieszkańców Państwa Środka to rzeczywiście inny wymiar? – Najtrudniejszą rzeczą do przeskoczenia jest absolutny rozjazd między tym, co jest uważane za dobre zwyczaje i kulturę osobistą – zdradza w programie "Halo Polacy" Nadia Urban, prowadząca podcast "Maopowiedziane". W rozmowie z Moniką Sikorską Polka opowiada o tym, jacy są Chińczycy i jak nietypowo spędzają swój wolny czas. W innych odcinkach tego programu Nadia mówi też, ile wydaje na życie w Chinach, jak wygląda życie w największej chińskiej metropolii oraz jak to się stało, że w ogóle w niej zamieszkała. Znajdziesz je w naszym serwisie.