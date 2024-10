"Halo Polacy". Camino nie kończy się u celu. "Ta droga dopiero się zaczyna"

Łukasz Śledziecki jest pilotem pielgrzymek szlakiem Świętego Jakuba. Na swojej drodze spotyka ludzi, których podróż wcale nie kończy się u grobu tego apostoła. Jego zdaniem to wcale nie jest takie proste. - Czasem mówi się, że Camino nie kończy się, kiedy docieramy do grobu Apostoła Jakuba, tylko ta droga się dopiero zaczyna. Bo te rzeczy, które tutaj przepracowaliśmy, trzeba jeszcze wprowadzić w życie. To jest często znacznie trudniejsze niż realizowanie jakichś założeń, kiedy jesteśmy kilka tygodni na szlaku – mówi Łukasz w programie "Halo Polacy". W innych częściach tej rozmowy Polak zdradza również, jak wyglądała jego samotna pielgrzymka i jak się do niej przygotować. Znajdziesz je w naszym serwisie.