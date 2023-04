"Halo Polacy". Co Zakynthos ma do zaoferowania turystom? "Atrakcji jest więcej niż czasu"

Co takiego ma w sobie Zakynthos, że turyści tak często tam wracają? Grecka wyspa kusi nie tylko pięknymi widokami, ale i mnóstwem atrakcji, na których zobaczenie za jednym razem nie wystarcza czasu. – Zakynthos to nie jest wyspa, którą można po prostu "zaliczyć" w jeden dzień, jak np. Santorini. Mamy tutaj mnóstwo pięknych miejsc zarówno na lądzie, jak i w i na wodzie – mówią w programie "Halo Polacy" Zuzanna i Adam, którzy prowadzą w Grecji biuro turystyczne Project Holidays. W innych odcinkach tego programu Polacy zdradzają także, ile kosztuje życie na greckiej wyspie, oraz jak to się stało, że w ogóle na niej zamieszkali. Znajdziesz je w naszym serwisie.