"Halo Polacy". Czy ceny w Grecji poszły w górę? "Nie chcą odstraszać turystów"

Turyści, którzy wybierają się w tym roku do Grecji zastanawiają się, czy ceny na miejscu poszły w górę. Zuzanna i Adam, którzy prowadzą biuro turystyczne Project Holidays na Zakynthosie przyznają, że jest drożej o ok. 20 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Jak zapewniają, w sezonie nie powinno być już gorzej. - W okresie letnim ceny nawet spadają - mówią w rozmowie z Moniką Sikorską. - Nie chcą odstraszać turystów. Para przyznaje, że oferta, którą oni kierują do polskich turystów nie jest najtańsza, ale zależy im, by wycieczki były bezpiecznie i na wysokim poziomie. - Musimy zarobić - dodają i opowiadają, że wielu Grekom trudno utrzymać się na wyspie, na której sezon nie trwa cały rok. Więcej odcinków programu znajdziecie w naszym serwisie.