"Halo Polacy". Dwie twarze USA. "Wiele ludzi nie może myśleć o przyszłości"

W Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 330 milionów ludzi. Wielu z nich boryka się z różnorodnymi problemami. Nierówności społeczne, rasizm, otyłość, narkomania – które z tych rzeczy są dla USA największym utrapieniem? O tym w programie "Halo Polacy" opowiada Magdalena Żelazowska, autorka książki "Americana. To, co najlepsze w USA". – Z jednej strony mamy obraz kraju, który jest zamożny, bardzo wysoko rozwinięty i oferujący reszcie świata różne rozwiązania, a z drugiej strony mamy mnóstwo ludzi, którzy próbują dostać się do tego kraju lub dostali się tam w sposób nielegalny – mówi Magda w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Magda opowiada także o tym, co w USA jest najlepsze, czy podróżowanie po Stanach jest drogie oraz jak żyje Polonia w tym kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.