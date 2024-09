"Halo Polacy". Fenomen Bułgarii. "To jest po prostu urok tego kraju"

Bułgaria to wyjątkowy kraj na mapie Europy. Z jednej strony cieszy się doskonałym położeniem geograficznym i pięknymi, słonecznymi plażami, a z drugiej strony, pełno w niej niedociągnięć w turystycznej infrastrukturze. Weronika Ziółkowska, mieszkająca w Bułgarii autorka bloga Czubryca Odkrywa, wyjaśnia w programie "Halo Polacy", dlaczego turyści nadal napotykają na tak wiele niedogodności. - Jest kilka rzeczy, które mają wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej. Jedną jest tzw. bułgarski bałagan. Inną sprawą jest natomiast fakt, że Bułgaria to po prostu biedny kraj i dlatego np. przedsiębiorcy unikają płatności kartą, bo muszą zapłacić za to prowizję. Zależy mi na tym, żeby Bułgaria była dobrze postrzegana, więc chciałabym, żeby się tutaj poprawiło. Jak się poprawi infrastruktura, to turyści będą lepiej nastawieni i chętniej będą odwiedzali ten kraj – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. Więcej na temat Bułgarii znajdziesz w innych odcinkach programu "Halo Polacy".