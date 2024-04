"Halo Polacy". "Gejowska stolica Afryki". Rzeczywistość kryje masę społecznych bolączek

RPA uważane jest za kraj tolerancyjny wobec mniejszości, w tym seksualnych. Od 1996 roku orientacja seksualna jest jedną z kategorii chronionych przed dyskryminacją w konstytucji kraju - RPA jest pierwszym na świecie krajem, który zawarł taki przepis w konstytucji, a od 2006 roku małżeństwa osób tej samej płci są w RPA legalne. Jak to wygląda w praktyce? – Znam masę osób, które wzięły tutaj ślub w związkach jednopłciowych, więc w mojej "bańce" jest to zupełnie znormalizowane. Ale ja wiem, że to jest "bańka". Poza nią jest zupełnie inaczej. Wystarczy pojechać do Township, gdzie np. dochodzi do tzw. gwałtów korekcyjnych – mówi w programie "Halo Polacy" Magdalena Osiejewicz, Polka, która mieszka w RPA. W innych odcinkach tego programu Magda opowiada również, jak przebiega proces adopcyjny dziecka oraz jak religia łączy się tam z szamanizmem. Znajdziesz je w naszym serwisie.