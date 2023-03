"Halo Polacy". Grecja wciągnęła ich na całego. "Kochamy tu żyć"

Ona do Grecji trafiła przypadkiem, on z wyboru. Ale, gdy ich drogi zawodowe splotły się na miejscu, to zakochali się w sobie i już zostali na Zakynthosie. Zuzanna i Adam prowadzą dziś biuro turystyczne Project Holidays. - Zakochaliśmy się w Grecji jako kraju, ale także tam zakochaliśmy się w sobie - wspomina Zuzanna w rozmowie z Moniką Sikorską. Adam dodaje, że po raz pierwszy pojechał do Grecji, bo... zobaczył w witrynie sklepowej palmy i pomyślał "dosyć już siedzenia w tej Polsce". - Dążenie do celu sprawiło, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - mówią w rozmowie z Moniką Sikorską, ale przyznają, że zamieszkanie w tym kraju to wcale nie taka łatwa sprawa. Więcej odcinków programu znajdziecie w naszym serwisie.