"Halo Polacy". Ile wydaje na życie w najdroższym chińskim mieście? "Gigantyczne koszta"

Szanghaj to miasto wielu kontrastów. I nie chodzi tylko o narodowościowy miszmasz ekspatów z całego świata, ale i o abstrakcyjne rozbieżności w cenach produktów. To miasto, które komunikacją miejską przemierzysz za 1 zł, a dwupokojowe mieszkanie kupisz za 7 mln zł. Skąd te nierówności? O tym w programie "Halo Polacy" opowiada Nadia Urban, współprowadząca podcast "Maopowiedziane". – Niektórzy zarabiają ponad 20 tys. juanów miesięcznie, a inni 5 tys. i wszyscy muszą być w stanie utrzymać się w tym mieście. Dlatego podstawowe i konieczne do życia usługi są tutaj tańsze – zdradza Nadia. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada także, jak to się stało, że pokochała Chiny, co różni Polaków i Chińczyków oraz dlaczego młode pokolenie prowadzi nieustanne protesty?