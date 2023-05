"Halo Polacy". Jak podróżuje się po Meksyku? "Nie można się znudzić"

Meksyk to absolutne must see na liście podróżniczych marzeń. Ten kraj to zarówno kolebka starożytnej kultury, feeria barw i smaków, jak i magia lokalnej kultury i tradycji. Turyści niemal zawsze wyjeżdżają z Meksyku z niedosytem. Jedną z największych radości podczas wyprawy do tego kraju jest jednak smakowanie tamtejszej kuchni. – Kuchnia meksykańska jest niezwykle różnorodna. Możemy się wybrać w podróż po Meksyku przez różne stany i przez cały rok albo nawet przez kilka lat jeść codziennie co innego – mówi w programie „Halo Polacy” Magda Bembenek, prowadząca instagram polka_w_meksyku, która mieszka w tym kraju już od kilku lat. W innych odcinkach tego programu Magda opowiada także o tym, jak to się stało, że postanowiła przeprowadzić się do Meksyku, ile kosztuje życie w tym kraju oraz dlaczego kartele narkotykowe stanowią taki postrach wśród turystów. Znajdziesz je w naszym serwisie.