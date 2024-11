"Halo Polacy". Kontrowersyjny temat w USA. "Pozwolenie na broń jest formalnością"

Amerykańska wolność ma wiele znaczeń. Jednym z nich jest prawo do posiadania broni. Dziś, niemal każdy w USA może ją kupić. Magdalena Campion zdradza w programie "Halo Polacy", że gdyby zapragnęła posiadać broń, z łatwością mogłaby ją dostać. – Pozwolenie na broń jest formalnością, jeżeli oczywiście ma się "czyste konto" i nie było się notowanym kryminalnie. Jest to bardzo łatwe i wielokrotnie to pokazywałam u siebie na Instagramie. To wcale nie jest przesadzone. Wchodzimy do sklepu spożywczego i jeden z działów to będzie dział z bronią – wyjaśnia. Magda mówi również o zwyczaju zostawiania napiwków w USA. Sprawa ta prowadzi obecnie do wielu kontrowersji. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada o tym, jak wygląda życie w stanie Minnesota oraz o osobliwych cechach Amerykanów. Znajdziesz je w naszym serwisie.