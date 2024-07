"Halo Polacy". Mają przepis na długowieczność. Mimo to walczą z potwornym kryzysem

- Umiar, uprawianie sportu i aktywne życie, które polega na tym, że ludzie myślą o tym, co zrobić, aby do późnych lat być aktywnym społecznie i nie siedzieć w miejscu. Japończycy chcą być cały czas potrzebni. Nawet jak ktoś jest na emeryturze, to szuka sobie hobby – mówi w programie "Halo Polacy" Dominika Giordano, była konsul Polski w Japonii. Jednak mimo długiego życia, Japończycy nie mogą uporać się z problemem braku młodych ludzi. W rozmowie z Moniką Sikorska Dominika opowiada, jak kraj próbuje radzić sobie z kryzysem demograficznym. W innych odcinkach tego była konsul Japonii opowiada m.in. o kryzysie wartości w japońskim społeczeństwie czy o tym, jak nowoczesność spotyka się tam z tradycją. Znajdziesz je w naszym serwisie.