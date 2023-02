"Halo Polacy". Mieszka na drugim końcu świata. "Wożę polskość ze sobą"

Życie bywa przewrotne i pisze dla nas najlepsze scenariusze. Przekonała się o tym Nadia Urban, która do Chin trafiła zupełnie przypadkiem. W programie "Halo Polacy" opowiada o tym, jak dba o swoje korzenie i o to, aby kultywować wyniesione z domu tradycje. – Mimo tego, że jestem daleko od domu, nie czuję, że jestem daleko od swoich korzeni – mówi Nadia w rozmowie z Moniką Sikorską. Polka zdradza m.in. za czym najbardziej tęskni, mieszkając w Chinach, czego nie doceniamy w Polsce oraz które polskie dania robią w Chinach największą furorę. W innych odcinkach tego programu Nadia opowiada także jak to się stało, że zamieszkała w Chinach, jak wygląda życie w jednej z największych metropolii świata oraz na co w Szanghaju wydaje najwięcej pieniędzy. Znajdziesz je w naszym serwisie.