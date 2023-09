Agnieszka Maj na Sycylii mieszka od 25 lat, ale jak mówi, nie czuje się Sycylijką. W rozmowie z Moniką Sikorską zdradziła, jak to się stała, że właśnie tę włoską wyspę wybrała do życia. - Ojciec powiedział mi: jedź tam, gdzie jest słońce. W Polsce różnie z tym słońcem - przyznała. Pozostałe odcinki rozmowy z Polką we Włoszech znajdziecie w serwisie WP Turystyka.

