"Halo Polacy". Największe zaskoczenie w USA. "Absolutnie nie do przyjęcia"

Amerykanie słyną zarówno ze swej kreatywności, jak i upodobań do nietypowych połączeń – również w kwestiach kulinariów. Magdalena Campion, Polka mieszkająca w stanie Minnesota w USA, opowiada w programie "Halo Polacy" o największych zaskoczeniach w związku z tamtejszą kuchnią. - Jedną z takich rzeczy jest potrawa świąteczna, jedzona podczas Święta Dziękczynienia. Jest to zapiekanka ze słodkich ziemniaków z piankami marshmallows i orzechami pekan. Za pierwszym razem myślałam, że to słodkie ziemniaki z mozzarellą na słono. - Wzięłam pierwszy kęs do ust i nie wiedziałam, co zrobić – mówi Magda w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada też o stereotypach, jakie znamy na temat Ameryki i Amerykanów. Znajdziesz je w naszym serwisie.