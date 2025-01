"Halo Polacy". Naszych rodaków jest na tej wyspie zatrzęsienie. "Polski jest trzecim najważniejszym językiem"

Polacy stanowią na Islandii największą mniejszość narodową. Żyje tam ok. 23,3 tys. Polaków, co stanowi ponad 36 proc. wszystkich obcokrajowców i 6 proc. całej populacji Islandii. Dawid Siódmiak, autor bloga Siódmy w świecie, opowiada w programie "Halo Polacy”, jak wygląda życie Polaków na tej wyspie i jak jesteśmy tam postrzegani. – Niektórzy Polacy żyją na Islandii po 20 czy 25 lat i super mówią po islandzku. Są np. dofinansowania na naukę islandzkiego. Polityka względem adaptowania przyjezdnych do lokalnej kultury jest bardzo przyjazna – mówi w Dawid w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu opowiada także o swoim nieszablonowym stylu życia oraz o tym, jak podróżować po Islandii i nie pójść z torbami. Znajdziesz je w naszym serwisie.