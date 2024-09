"Halo Polacy". Nie tylko wybrzeże. Wielu turystów ten kraj może zaskoczyć

Turyści planujący podróż do Bułgarii zazwyczaj wybierają wybrzeże. Mało kto wie, że Bułgaria to nie tylko morze i piękne plaże, ale i malownicze górskie szlaki. - 60 proc. powierzchni kraju to wyżyny i góry. Szlaki górskie w Bułgarii są piękne. Czasem dostaję od Polaków informacje, że kiedy idą, to słyszą na trasie więcej polskich głosów niż bułgarskich. Nic dziwnego, bo szlaki są naprawdę niesamowite. Jest mnóstwo miejsc do chodzenia - świetne warunki i fajne, dobrze przygotowane schroniska, co też może wielu turystów zaskoczyć – mówi w programie "Halo Polacy" Weronika Ziółkowska, mieszkająca w Bułgarii autorka bloga Czubryca Odkrywa. W innych odcinkach tego programu Weronika opowiada także o najciekawszych bułgarskich tradycjach oraz o stereotypach, które przylgnęły do Bułgarii. Znajdziesz je w naszym serwisie.