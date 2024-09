"Halo Polacy". Nieoczywiste atrakcje Bułgarii. "Bez grama komercji i chińszczyzny"

Ci, którzy myślą, że w Bułgarii nie ma co zwiedzać, są w poważnym błędzie. Ten kraj to oferuje wiele atrakcji, w tym urok nieznanych szerzej miasteczek. Wystarczy tylko wyjść z hotelu. - W Bułgarii jest jeszcze mnóstwo do odkrycia. Co chwila odkrywany jest jakiś tracki grobowiec albo ruiny świątyni czy cerkwi. To jest kraj, który ma do zaoferowania masę atrakcji i nieoczywistych miejsc. Dlatego cały czas promuję swoje ulubione perełki, bo wydaje mi się, że turyści właśnie takich miejsc szukają. Bez grama komercji i chińszczyzny – mówi w programie "Halo Polacy" Weronika Ziółkowska, mieszkająca w Bułgarii autorka bloga Czubryca Odkrywa. W innych odcinkach tego programu Weronika opowiada także o najciekawszych bułgarskich tradycjach. Znajdziesz je w naszym serwisie.