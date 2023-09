"Halo Polacy". Od lat mieszka w Kolumbii. Zdumiewające, co myślą tam o Polsce

Życie w Ameryce Południowej to marzenie wielu mieszkańców północnej Europy. Jadwiga Matelska na swoje miejsce do życia wybrała Kolumbię. W programie "Halo Polacy" zdradza, jak żyje jej się z dala od domu i polskości. Przyznaje, że jej pochodzenie ciekawi wielu Kolumbijczyków. - Jestem przyzwyczajona do tego, że zawsze jak gdzieś jadę, np. taksówką, pojawia się rozmowa o Polsce – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. Kolumbijczycy myślą, że w Polsce jest bardzo zimno, a w ich wyobrażeniach pojawiają się nawet biegające po ulicach niedźwiedzie polarne. W innych odcinkach tego programu autorka bloga jadzka_z_kolumbii opowiada również o tym, jak wygląda codzienność w Kolumbii, czy życie tam jest drogie oraz które miejsca w tym kraju należą do najpiękniejszych. Znajdziesz je w naszym serwisie.