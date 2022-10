"Halo Polacy". Od lat są zakochani w Chorwacji. "Ten kraj jest jak róg obfitości"

Tam dom twój, gdzie serce twoje, a ci ludzie już dziesięć lat temu serce oddali Chorwacji. Od tamtej pory Agnieszka i Wojtek z wielką namiętnością pokazują, jak wygląda ten kraj. W programie "Halo Polacy" autorzy bloga CroLove opowiadają o swojej największej pasji, jaką jest odkrywanie jego najpiękniejszych zakątków. - Im częściej jeździmy do Chorwacji, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej jest przed nami do zobaczenia. Chyba nigdy nam się tutaj nie znudzi - mówią w rozmowie z Moniką Sikorską. W pozostałych częściach tego odcinka Agnieszka i Wojtek opowiadają m.in. o popularnym w tym kraju caravaningu, chorwackich wyspach oraz o tym, za co Polacy kochają ten kraj. Znajdziesz je w naszym serwisie.