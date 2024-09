"Halo Polacy". Odczarowuje Bułgarię. "Coś mnie do tego ciągnęło"

Można powiedzieć, że Bułgaria ma trudną relację z turystami. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Weronika Ziółkowska, autorka bloga Czubryca Odkrywa, udowadnia, że Bułgaria to kraj, który zdecydowanie zasługuje na miłość. - Do każdego kraju jedzie się po coś. Nikt nie leci do Egiptu na narty ani na Islandię szukać rajskich plaż i palm. Każdy kraj ma coś konkretnego. A to, po co ja bym chciała, żeby turyści przyjeżdżali do Bułgarii, to jest kultura (...). Tańce, folklor, muzyka i mnóstwo tradycji. Dla nich to nie jest tylko przedstawienie dla turystów. Oni to mają na co dzień – mówi Weronika w programie "Halo Polacy". W innych odcinkach tego programu opowiada także o najciekawszych bułgarskich tradycjach, atrakcjach z dala od wybrzeża. Znajdziesz je w naszym serwisie.