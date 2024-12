"Halo Polacy". Para z Polski oszukała system. "Każdy ma prawo do własnego życia"

Są tacy ludzie, którzy potrafią żyć po swojemu. Nie dają się ograniczać kulturowym ramom i podążają własnymi ścieżkami. Jedną z takich osób jest Dawid Siódmiak, który wraz ze swoją dziewczyną przez sześć miesięcy w roku mieszka na Islandii, a kolejne sześć spędza w podróży. – Żyjemy w stereotypowym świecie. Nasze życie to nie zawsze musi być dom, rodzina, samochód. Nie chcę ograniczać swojego życia do dwóch tygodni urlopu, jeśli w pół roku potrafię odłożyć 60 tys. zł. Moglibyśmy wspólnie zarobić w kilka lat na własne mieszkanie w Polsce bez kredytu. Ale nie chcę. Pokazuję, że można robić inne, fajne rzeczy. Każdy ma prawo do własnego życia – mówi Dawid w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, jak zarabia tyle pieniędzy i na co je przeznacza. Inne części tej rozmowy obejrzysz w naszym serwisie.