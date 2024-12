"Halo Polacy". Paradoks Majorki. "Większość osób jedzie tam ze względu na fajne plaże"

Plaże na Majorce są jednymi z najbardziej obleganych przez turystów na świecie. Nie każdy jednak wie, że wyspa ta ma znacznie więcej do zaoferowania. Zwłaszcza, gdy pojedzie się tam poza sezonem. - Większość osób jedzie na Majorkę, bo tam są fajne plaże. A potem, jak już są na Majorce, to się okazuje, że to wcale nie plaże są nr jeden, tylko właśnie góry, szlaki górskie i urokliwe miasteczka – mówi w programie "Halo Polacy" Michalina Młyńska, przewodniczka po Majorce i autorka bloga Michalina na Majorce. W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza swoje ukryte perełki i podpowiada, jak ominąć tłumy i zwiedzać wyspę w spokoju. W innych odcinkach programu opowiada także, dlaczego mieszkańcy wyspy protestują przeciwko zmasowanej turystyce oraz jak wygląda ich codzienne życie. Znajdziesz je w naszym serwisie.