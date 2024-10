"Halo Polacy". Pielgrzymka to nie tylko podróż duchowa. "Są elementy pokusy"

Wielodniowa wędrówka, nawet w najszczerszej intencji, może bywać nużąca. Ale czy pielgrzymom wolno wypić lampkę wina albo skorzystać z lokalnych atrakcji? Bywają momenty zadumy, ale są też czas na zabawę. – Są osoby, które najchętniej ubrałyby się w wór pokutny. Wiele osób za to mówi, że pielgrzymuje idąc, ale jak jemy kolację to lampka wina albo dwie się należą. Jest nawet takie powiedzenie: "No wino, no Camino" – mówi w programie "Halo Polacy" Łukasz Śledziecki, pilot pielgrzymek do Santiago de Compostela. W innych odcinkach tego programu Polak opowiada także o tym, jak przygotować się do drogi, ile trwa pielgrzymka i z jakimi intencjami ludzie wybierają się na szlak. Znajdziesz je w naszym serwisie.