"Halo Polacy". Poleciała w odwiedziny do Meksyku. Zdradza, co ją tam spotkało

Życie pisze najlepsze scenariusze. Przekonała się o tym Magda Bembenek, Polka, która podzieliła się z nami swoją zwariowaną historią. W 2020 r. poleciała do Meksyku w odwiedziny do kolegi ze studiów. "Pech" chciał, że w tym czasie wybuchła pandemia, a Magda utknęła na odległym kontynencie. Najciekawsze jest jednak to, że wcale nie chciała wracać do domu. – Linia lotnicza odwołała mi lot, więc z planowanych trzech tygodni zostałam na sześć miesięcy. A po tym czasie to ja już się tak zakochałam w Meksyku, że wracając do Polski wiedziałam, że lecę tam tylko na chwilę, wyściskać rodzinę, spakować rzeczy i wrócić z powrotem – mówi Magda Bembenek w programie "Halo Polacy". W innych częściach tego programu Polka opowiada także o tym, jacy są Meksykanie, ile kosztuje życie w Meksyku oraz za co kocha tamtejszą kuchnię. Znajdziesz je w naszym serwisie.