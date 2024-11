"Halo Polacy". Polka o kampanii w USA. "Przed domami stoją tabliczki"

5 listopada w USA odbędą się wybory prezydenckie. Kandydaci na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych już od kilku miesięcy prowadzą intensywne działania związane z kampanią wyborczą. – Jest to niewątpliwie bardzo gorący okres w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy czujemy, że bez względu na to, jaki będzie wynik tych wyborów, nadchodzą ogromne zmiany. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane. Jest teraz nerwowo. Trwa walka o niezdecydowanych wyborców – mówi w programie "Halo Polacy" Magdalena Campion, prowadząca konto na Instagramie Magda in Minnesota. W rozmowie z Moniką Sikorską Polka wyjaśnia, jaka obecnie panuje atmosfera w USA i jak Amerykanie szykują się do nadchodzących wyborów. Inne odcinki tej rozmowy znajdziesz w naszym serwisie.