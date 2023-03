"Halo Polacy". Prawdziwe zagłębie seksturystyki. "Moi znajomi się przejechali"

Bangkok słynie m.in. z tego, że jest zagłębiem ladyboyów. Wiele osób jeździ do tego miasta skuszonych mitem seksturystyki. A jak jest naprawdę? Mateusz "Myla" Müller w programie "Halo Polacy" opowiada o tym, jacy są ladyboye oraz jak ich rozpoznać. Zwykle do złudzenia przypominają kobiety. Ich zjawiskowy wygląd może jednak ostatecznie wprowadzić w zakłopotanie. - Moi znajomi mieli bardzo dużo sytuacji, w których po prostu się przejechali – mówi Mateusz w rozmowie z Moniką Sikorską. Zdradził swoje trzy święte zasady, które zapewniają mu pewność w kwestii tego, z kim ma do czynienia. W innych odcinkach tego programu Mateusz opowiada także, ile wydaje na życie w Tajlandii oraz o blaskach i cieniach życia w turystycznym mieście. Znajdziesz je w naszym serwisie.