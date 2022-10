"Halo Polacy". Przez pół roku mieszkała we włoskich miastach. "Myślą, że jesteśmy Rosjanami"

Czego może brakować we Włoszech i dlaczego planujący tam zostać na dłużej Polacy mogą przeżyć lekki szok? Na to i inne pytania w programie "Halo Polacy" odpowiada Dominika Noga, która przez pół roku razem z rodziną mieszkała w różnych miastach we Włoszech. Łącznie odwiedzili 37 miejscowości. Czego dowiedzieli się o tamtejszej codzienności? - We włoskich miastach jest bardzo ciasno. Czasami brakuje nawet chodnika. To był dla mnie wielki przeskok - fakt, że jako mieszkaniec nie miałam gwarancji bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony to całkowite zaprzeczenie betonozy, która się dzieje w Polsce. Tutaj jest mnóstwo zieleni - tłumaczy Dominika w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu opowiada również, co zaskoczyło ją podczas podróży po Włoszech oraz obala różne znane nam mity na temat Włochów i ich zwyczajów. Znajdziesz je w naszym serwisie.