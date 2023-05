"Halo Polacy". Spytała ich o jedzenie za granicą. "Nie mamy tu takiego jak w Polsce

- Jest tłusto i dużo, więc to się z czasem przejada - tak zdaniem Adama, który mieszka na Zakynthosie wygląda grecka kuchnia, dlatego na pytanie o jego ulubione danie odpowiada, że to schabowy. - Nie mamy tu takiego jedzenia jak w Polsce. Jego partnerka Zuzanna dodaje, że najbardziej lubi domową kuchnię w Grecji. - Uwielbiam coś, czego nie da się zjeść w żadnej tawernie. To zupa jajeczno cytrynowa - zdradza i podkreśla, że w lokalnej kuchni odpowiada im to, że mają dostęp do świeżych produktów. - Ryba złowiona dzisiaj, dzisiaj ląduje na talerzu. Tak samo jest z owocami czy warzywami. Polacy podkreślili w rozmowie z Moniką Sikorską, że Grecy kochają grillować. - To jest to, co mamy wspólnego z nimi - miłość do grillowania - dodali. W innych odcinkach tego programu polska para zdradza także, jak to się stało, że zakochali się w Grecji oraz jakie atrakcje czekają tam na turystów. Znajdziesz je w naszym serwisie.