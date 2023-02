"Halo Polacy". Tak traktują imigrantów w Chinach. "Nadal borykam się z trudnościami"

Jak to jest żyć w najludniejszym państwie świata, słynącym z prężnie działającej gospodarki i socjalistycznych rządów? Nadia Urban mieszka tam już od sześciu lat. W programie "Halo Polacy" opowiada o tym, jak Chińska Republika Ludowa wygląda od środka, jak rozkładają się siły społeczne oraz jaki jest stosunek Chińczyków do imigrantów. – Tutaj coś takiego jak naturalizacja obcokrajowca jest rzeczą bardzo dziwną i bardzo niespotykaną. I nie jest to nawet kwestia polityczna, tylko bardziej kulturowa – zdradza Polka w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Nadia opowiada o tym, jak znalazła się w Chinach, ile kosztuje życie w najdroższym Chińskim mieście oraz jakie różnice kulturowe było jej najtrudniej zaakceptować. Znajdziesz je w naszym serwisie.