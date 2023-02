"Halo Polacy". Tak zmieniły się Chiny. "30 lat temu to był biedny kraj"

Chiny to jeden z najlepiej rozwiniętych technologicznie krajów. Jednak do dziś pozostaje państwem wielu kontrastów, a jego peryferia nadal zamieszkują bardzo ubodzy ludzie. Niemal każda z tych osób ma jednak smartfona. - Tutaj tak naprawdę wszystko rozbija się o to, jak wiele możemy zrobić z poziomu telefonu. Może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić gdzieś gotówką, ale kodem QR zapłacimy za to właściwie wszędzie - mówi w programie "Halo Polacy" Nadia Urban, prowadząca podcast "Maopowiedziane". W innych odcinkach naszego programu Nadia opowiada także o tym, ile wydaje na życie w największej chińskiej metropolii, jakie zachowania Chińczyków było jej najtrudniej zaakceptować oraz jak to się w ogóle stało, że zamieszkała w Szanghaju. Znajdziesz je w naszym serwisie.