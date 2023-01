Halo Polacy. Tak żyje się w chińskiej metropolii. "Wszystko na wyciągnięcie ręki"

W Szanghaju mieszka blisko 26 milionów ludzi. To ok. 13 razy więcej niż w Warszawie. Jak żyje się w jednej z największych metropolii świata? O tym w programie "Halo Polacy" opowiada Nadia Urban, która do Chin trafiła przypadkiem i kompletnie zakochała się w tym kraju. - Szanghaj mnie oczarował, a kompletnie się tego nie spodziewałam - zdradza współautorka podcastu "Mao Powiedziane", który prowadzi razem ze swoim chłopakiem Piotrem i koleżanką Weroniką. Inne odcinki programu znajdziecie w naszym serwisie.