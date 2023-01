"Halo Polacy". To różni Polaków i Australijczyków. "Co ludzie powiedzą?"

My, Polacy, narzekanie mamy we krwi. Raczej widzimy szklankę do połowy pustą niż pełną. Australijczycy są bardziej pozytywni, pogodni i optymistyczni. Jedno jednak robimy znacznie lepiej od nich. Świetnie gotujemy i więcej czasu poświęcamy na przygotowywanie posiłków. - Pokaż mi swój obiad, a powiem ci kim jesteś. Nasi znajomi zawsze są zaskoczeni tym, ile my jemy, że mi się to wszystko chciało robić i że ja ciągle im każę coś jeść – mówi w programie "Halo Polacy" Gosia Charęzińska, prowadząca bloga "Rodzina w Australii". W innych odcinkach tego programu Gosia opowiada także, na co wydają w tym kraju najwięcej, dlaczego nie każdy w internecie za nią przepada oraz z jakimi problemami mierzyła się jako imigrantka. Znajdziesz je w naszym serwisie.