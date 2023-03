"Halo Polacy". Turyści kochają ten kraj. "Zapominają o jednej rzeczy"

Tajlandia od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych. Podróżni z całego świata kochaj ją za to, że jest tania, kolorowa i słoneczna. Wielu z nich zapomina jednak o szacunku dla lokalnych mieszkańców i poszanowaniu ich tradycji oraz wartości. - Jesteśmy w czyimś kraju i musimy mieć szacunek do lokalnych ludzi. Zawsze zostawię komuś napiwek, bo mi się tu podoba i uważam, że to jest moje zobowiązanie jako osoby, która tutaj żyje. To ja muszę się do nich dostosować, a nie oni do mnie – mówi w programie "Halo Polacy" Mateusz Myla Müller, który obecnie mieszka w Bangkoku. W innych odcinkach tego programu Polak zdradza także, ile wydaje na życie w Tajlandii oraz czym tamtejsze dziewczyny różnią się od Polek. Znajdziesz je w naszym serwisie.