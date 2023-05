"Halo Polacy". Tyle kosztuje życie w Albanii. "Grosze w porównaniu do tego, co płaci się w Polsce"

Albania to raj nie tylko dla turystów. Wielu Polaków zdecydowało się na stałe wyjechać do tego kraju ze względu na klimat, widoki i jakość życia. Za wiele rzeczy zapłacimy tam znacznie mniej niż w Polsce. Niektóre produkty, np. warzywa czy owoce są wręcz śmiesznie tanie. - Nie ma w Polsce restauracji, w której można by było zjeść obiad składający się z owoców morza, bardzo suto zastawiony, za 50 euro, czyli ok. 220 zł. W Polsce to są nierealne ceny – mówi w programie "Halo Polacy" Iwona Rrapaj, Team Leader Social Media WP. W innych odcinkach tego programu Iwona opowiada także o związku międzykulturowym, lokalnej kuchni oraz jak prowadzi się biznes w Albanii. Znajdziesz je w naszym serwisie.