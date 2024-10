"Halo Polacy". W drodze mają mnóstwo wyzwań. "Konfrontacja z własnymi oczekiwaniami"

Piesza pielgrzymka to wielkie wyzwanie. Ci, którzy się na nią decydują, często nie zdają sobie sprawy z trudności, które czekają ich podczas drogi. Odciski na stopach to najmniejsze zmartwienie. Problemów jest znacznie więcej. – Wiele osób przyjeżdża z pewnymi oczekiwaniami wobec drogi, jaką mają pokonać. Konfrontacja z rzeczywistością bywa jednak brutalna. Problematyczne okazują się nie tylko kontuzje, ale np. chrapanie współpodróżnych – wyjaśnia w programie "Halo Polacy" Łukasz Śledziecki, pilot pielgrzymek do Santiago de Compostela. W innych odcinkach tego programu Polak opowiada także o tym, jak wyglądała jego samotna wyprawa oraz jakich ludzi spotyka podczas pielgrzymek. Znajdziesz je w naszym serwisie.